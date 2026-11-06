Il centro è ovunque, dice un ex dc doc. Ma non può stare a destra

true false

In una stagione in cui a sinistra la parola «centrista» viene usata per facce diversissime – riformiste, radicali, civiche, uliviste – insomma per tutto quello che non è Pd, M5s e Avs; in un momento in cui Elly Schlein avvisa che «non si vince al centro» e Romano Prodi le risponde piccato «ma senza centro non si vince»; il saggio biografico di Giuseppe Fioroni, Ovunque è il centro (Rubettino) in dialogo con Angelo Palmieri, sembra il racconto di una storia in questo mondo, ma non di questo mondo