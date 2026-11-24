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L’intervista rilasciata da Ciro Grillo a Telenord ha messo in fila tutte le strategie lessicali e filosofiche con cui da sempre si giustifica, nega o minimizza la violenza sessuale. A questo vocabolario va opposta una cosa semplice: verificare il consenso è già oggi responsabilità di chi agisce

Il 13 novembre, il giorno dopo l’apertura del processo d’appello a Sassari, Ciro Grillo ha rilasciato a Telenord, emittente locale genovese, un’intervista di un’ora. Condannato in primo grado a otto anni per violenza sessuale di gruppo, ha ovviamente il diritto di dichiararsi innocente. In quell’ora, però, non ha fatto solo questo: ha messo in fila, quasi fosse un vademecum, le strategie con cui da sempre la cultura dello stupro giustifica la violenza sessuale. Si nega la responsabilità: l’uomo