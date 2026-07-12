l’analisi

L’Italia deve ritagliarsi un ruolo da media potenza

Mario Giro
Mario Giro
Mario Giropolitologo
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12 luglio 2026 • 21:02

Pensare solo a Mosca e Washington è un abbaglio. Liberarsi da finti condizionamenti e darsi spazio di manovra. Mediterraneo e mar Rosso le nostre priorità 

Qual è il peggior difetto per una media potenza? Farsi abbagliare dai desiderata delle grandi, reagendo come gattini ciechi senza riuscire a guardare altrove. Ma si può agire altrimenti. Prendiamo l’esempio della Turchia che ha ospitato il vertice Nato: ha avuto un ruolo tra Russia e Ucraina (l’accordo sul grano); ha un posto nell’alleanza atlantica ma utilizza armi russe e non si è mai lasciata accecare dalle profferte occidentali o di Mosca. Ha anche impedito l’uso delle sue basi per le guerre

Mario Giro
Mario Giro
Mario Giropolitologo

Amministratore di Dante Lab, è stato vice presidente di SACE; professore di relazioni internazionali all'Università per stranieri di Perugia; sottosegretario agli esteri nel governo Letta e viceministro degli esteri nei governi Renzi e Gentiloni, esercitando le deleghe sulla Cooperazione allo sviluppo, l’Africa, l’America Latina e la promozione della lingua e cultura italiana. Ha iniziato gli Stati generali della Lingua e della Cultura e le conferenze Italia-Africa.

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