L’Italia deve ritagliarsi un ruolo da media potenza

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Pensare solo a Mosca e Washington è un abbaglio. Liberarsi da finti condizionamenti e darsi spazio di manovra. Mediterraneo e mar Rosso le nostre priorità

Qual è il peggior difetto per una media potenza? Farsi abbagliare dai desiderata delle grandi, reagendo come gattini ciechi senza riuscire a guardare altrove. Ma si può agire altrimenti. Prendiamo l’esempio della Turchia che ha ospitato il vertice Nato: ha avuto un ruolo tra Russia e Ucraina (l’accordo sul grano); ha un posto nell’alleanza atlantica ma utilizza armi russe e non si è mai lasciata accecare dalle profferte occidentali o di Mosca. Ha anche impedito l’uso delle sue basi per le guerre