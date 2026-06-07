Lo scaricabarile degli altri. Zelensky invece fa il leader

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La classe dirigente attuale è abituata a mettersi in posa da vittima e a scaricare ad altri l’onere della decisione. Zelensky ha un’altra postura: come mostra la sua coraggiosa lettera a Putin, il presidente ucraino punta a riprendere il controllo della guerra

Quanto conta la volontà dei leader? In apparenza poco: Trump lamenta di essere ostacolato dagli oppositori interni – come se ciò fosse strano in democrazia – e se la prende anche con gli alleati europei. Putin dà la colpa agli ucraini che non si sottomettono; probabilmente è furioso anche con altri, ad esempio i cinesi, troppo timidi nel sostenerlo. Questi ultimi hanno il vento in poppa ma fino a un certo punto e deplorano la posizione americana che li intralcia nella loro corsa al primato. Og