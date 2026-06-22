Lo Strega e le streghe. Se la “bruttezza” diventa uno strumento di potere

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Il problema non è tanto la “bruttezza”, ma la non disponibilità di alcune donne a farsene un problema, ad accettare l’associazione tra norme estetiche dominanti e diritto di partecipazione alla vita pubblica. Dietro le polemiche sul Premio Strega e sulle frasi di Michele Mari

Nel 1947 una vignetta satirica ritraeva Teresa Noce, deputata comunista all’Assemblea costituente, vestita da reginetta di bellezza con falce e martello sul costume, accompagnata dalla didascalia: «Miss Racchia». Prendere di mira l’aspetto fisico delle donne che si affacciano alla politica e alla vita pubblica è un fenomeno vecchio quanto la loro presenza in questi ambiti: risale almeno alle lotte per il suffragio femminile, e da allora non ha fatto che intensificarsi insieme al crescere del l