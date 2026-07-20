La logica law and order della destra genera solo paura e violenza

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Dopo gli “anni di piombo”, questo è il periodo più segnato dalla paura. Una paura nuova che non viene dall’estremismo militante, dal brigatismo nero e rosso e dallo stragismo. Viene da chiunque, da ogni persona che ci passa accanto

Paura e violenza nel nome della sicurezza. Una logica inossidabile per le destre che restano refrattarie alla cultura dei diritti e costituzionale. Non si tratta di destre conservatrici. Anche perché si vuole conservare ciò a cui si attribuisce valore. La destra non si identifica né con la Costituzione vigente né con il principio della limitazione dei poteri su cui essa si fonda. È quindi radicale e ha un piano di decostituzionalizzazione. Il suo radicalismo si esprime, lo vediamo in questi gior