L’onda delle destre e le piazze (vuote) della democrazia

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Trump e i suoi emuli in Europa, ma anche Le Pen in Francia e il trumpisti nelle Fiandre. Le potenzialità dei populismi a destra dei populismi sembrano allargarsi sempre di più. Quali sono allora gli strumenti democratici per arginare la deriva, come e quando si allargheranno i movimenti della democrazia?

Un vento cupo soffia in Europa, anzi in Occidente, da molti anni e sembra essersi ora inasprito in vari paesi minacciando la democrazia anche nelle sue storiche roccaforti. La Francia vive uno dei suoi momenti più critici, è lacerata, divisa sia nell’opinione pubblica che nelle intenzioni e comportamenti politici: presenta un sistema partitico frammentato, una sinistra incerta e fragile, un centro in cerca di un leader introvabile, una destra estrema in ascesa proprio dopo la condanna di Marine