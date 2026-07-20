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L’onda delle destre e le piazze (vuote) della democrazia

Sara Gentile
Sara Gentile
Sara Gentilepolitologa
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20 luglio 2026 • 19:18

Trump e i suoi emuli in Europa, ma anche Le Pen in Francia e il trumpisti nelle Fiandre. Le potenzialità dei populismi a destra dei populismi sembrano allargarsi sempre di più. Quali sono allora gli strumenti democratici per arginare la deriva, come e quando si allargheranno i movimenti della democrazia?

Un vento cupo soffia in Europa, anzi in Occidente, da molti anni e sembra essersi ora inasprito in vari paesi minacciando la democrazia anche nelle sue storiche roccaforti. La Francia vive uno dei suoi momenti più critici, è lacerata, divisa sia nell’opinione pubblica che nelle intenzioni e comportamenti politici: presenta un sistema partitico frammentato, una sinistra incerta e fragile, un centro in cerca di un leader introvabile, una destra estrema in ascesa proprio dopo la condanna di Marine

Sara Gentile
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Sara Gentilepolitologa

Politologa, professoressa invitata al Cevipof (Sciences Po), Parigi. Collabora con la Fondazione Feltrinelli partecipando ad una linea di ricerca sulla leadership. Collabora con le riviste Italianieuropei e Critica sociale

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