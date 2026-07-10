L’onda nera che avvolge l’Europa e la timidezza delle sinistre

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Le ultradestre avanzano in tutto il continente, i moderati stanno scomparendo. I motivi di questo fenomeno affondano addirittura alll’11 settembre 2021, con il ripiegamento degli Usa su se stessi. Ma non solo, le colpe delle sinistre non sono poche. Quanto questo quadro richiami quello degli anni Trenta è evidente a tutti. Se li progressisti perseverano nelle loro timidezze politico-ideali, la partita è persa. Non si riconquistano gli elettori con proposte di mero buon senso. Ci vuole ben altro