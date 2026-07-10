L’onda nera che avvolge l’Europa e la timidezza delle sinistre

Le ultradestre avanzano in tutto il continente, i moderati stanno scomparendo. I motivi di questo fenomeno affondano addirittura alll’11 settembre 2021, con il ripiegamento degli Usa su se stessi. Ma non solo, le colpe delle sinistre non sono poche. Quanto questo quadro richiami quello degli anni Trenta è evidente a tutti. Se li progressisti perseverano nelle loro timidezze politico-ideali, la partita è persa. Non si riconquistano gli elettori con proposte di mero buon senso. Ci vuole ben altro
L’Europa sta assumendo una colorazione nuova e inquietante: sempre più nera come le camicie del ventennio italiano, bruna come le squadre d’assalto naziste, azzurra come i falangisti spagnoli di Primo de Rivera durante la guerra civile e i paramilitari fascisteggianti di Oswald Mosley nella Gran Bretagna degli anni Trenta (almeno quelli fermati...). Nessun grande paese europeo si salva da una marea reazionaria che monta. La sinistra è in ritirata ovunque. E i moderati, altra razza in via di rapi