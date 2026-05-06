L’oscena derisione della Flotilla copre l’inerzia del governo su Gaza

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Per Ignazio La Russa, iniziative come quelle della Global Sumud Flotilla sono manifestazioni «a scarso rischio e a molto ritorno mediatico», specialmente se si ha la «fortuna» di essere fermati e poter gridare alla tortura: «È il massimo che puoi aspettarti e a cui aspirare». Simili dichiarazioni suonerebbero in ogni caso gravi e disturbanti, provenendo dalla seconda carica dello Stato e riguardando la più grande e coraggiosa impresa internazionale di solidarietà attualmente in atto per contrast