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L’oscena derisione della Flotilla copre l’inerzia del governo su Gaza

Giorgia Serughetti
Giorgia Serughetti
Giorgia Serughettifilosofa
06 maggio 2026 • 20:42

Giorgia Meloni ha detto che questo tipo di azioni non porta «alcun beneficio». Verrebbe da chiedersi quali benefici possono invece vantarsi di aver portato o di portare a Gaza il governo italiano, gli altri governi europei, o l’Ue che aveva scoraggiato la partenza della Flotilla

Per Ignazio La Russa, iniziative come quelle della Global Sumud Flotilla sono manifestazioni «a scarso rischio e a molto ritorno mediatico», specialmente se si ha la «fortuna» di essere fermati e poter gridare alla tortura: «È il massimo che puoi aspettarti e a cui aspirare». Simili dichiarazioni suonerebbero in ogni caso gravi e disturbanti, provenendo dalla seconda carica dello Stato e riguardando la più grande e coraggiosa impresa internazionale di solidarietà attualmente in atto per contrast

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Giorgia Serughetti
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Giorgia Serughettifilosofa

Giorgia Serughetti è professoressa associata di Filosofia Politica all’Università di Milano-Bicocca. Ha scritto saggi su questioni di genere e teoria politica, con particolare attenzione a fenomeni migratori, sessualità, violenza contro le donne e movimenti femministi. 

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