L’ossessione per l’ordine, come nasce in democrazia una pericolosa dittatura

Proprio in questi giorni, mentre si protesta per rivendicare il “diritto al progresso” (non è precisamente questo ciò che stanno chiedendo le piazze?), il ministero della Difesa inglese mette in guardia i propri cittadini, chiedendo loro di tenere sempre a portata di mano «scorte di tre giorni, contanti e una radio FM». È una metafora perfetta per capire come è cambiata l’immagine del nostro futuro
Qualche secolo fa Kant – non proprio un undicenne smarrito ma un padre della modernità – scriveva: «Un’epoca non può impegnarsi nel porre la successiva in una condizione che la metta nell’impossibilità di estendere le sue conoscenze, di emendarsi dagli errori e, in generale, di progredire nel rischiaramento. Questo sarebbe un crimine verso la natura umana, la cui originaria destinazione consiste proprio in questo progredire, e quindi le generazioni successive sono perfettamente legittimate a res