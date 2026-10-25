L’ossessione per l’ordine, come nasce in democrazia una pericolosa dittatura

true false

Proprio in questi giorni, mentre si protesta per rivendicare il “diritto al progresso” (non è precisamente questo ciò che stanno chiedendo le piazze?), il ministero della Difesa inglese mette in guardia i propri cittadini, chiedendo loro di tenere sempre a portata di mano «scorte di tre giorni, contanti e una radio FM». È una metafora perfetta per capire come è cambiata l’immagine del nostro futuro