Democrazia e diritti, solo così si sfida la destra illiberale

true false

La democrazia e i diritti, in Italia e in Europa, si difendono, innanzitutto, rivendicandoli e praticandoli fino in fondo, senza cedimenti. Altrimenti la politica democratica perde credibilità, finendo per legittimare i discorsi di Trump e simili

L’attacco al mondo libero e democratico non ha precedenti. Dal nostro interno, non solo dall’esterno: da quanti hanno per modello più o meno esplicito la Russia di Putin o l’Ungheria di Orbán, o l’America di Trump. L’Italia è nel cuore di questo scontro, non ultimo per un governo che rivendica il legame con Trump. È il tema su cui si gioca il destino dell’Italia, alle prossime elezioni politiche. Ma poi riguarda tutti i paesi europei, il futuro stesso dell’Unione. Peraltro, è una sfida che le fo