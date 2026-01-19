L’Ue deve cambiare, adesso. Ma c’è un ostacolo: Meloni

true false

Sulla via della riforma dell’Ue, il principale ostacolo è oggi il governo Meloni. Non l’unico, va riconosciuto (le responsabilità nel continente sono diffuse). Ma il più pesante. Perché l’Italia è un grande paese fondatore dell’Unione. Perché la nostra premier si discosta troppo spesso dagli altri leader europei, per compiacere Trump, o per «mediare» dove occorrerebbe fermezza