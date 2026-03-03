L’Ue segua la via del diritto, unica via di uscita da questa guerra

L’Europa ha una responsabilità morale e giuridica: deve rilanciare il ruolo delle Nazioni Unite, promuovere un cessate il fuoco e negoziati multilaterali, evitando di farsi coinvolgere nella spirale di violenza
Se i leader europei non intervengono per fermare l’ escalation della guerra in Medio Oriente, condividono la responsabilità morale di altre morti e distruzioni. L’attacco di droni iraniani su Cipro è senza precedenti; deflagra un conflitto che non può dirsi più solo regionale. Ogni prospettiva su questa nuova guerra del Golfo rimane incerta, forse anche di lunga durata se non intervengono con voce univoca e ferma leader responsabili. Sullo sfondo rimane l’erosione irreparabile delle regole delle