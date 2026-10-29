L’Ue stretta fra Trump e Putin: l’anno elettorale è l’ultima chance di libertà

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Il 24 febbraio 2027 saranno trascorsi cinque anni da quando la Russia ha lanciato la sua invasione su vasta scala dell’Ucraina, in flagrante violazione del diritto internazionale. L’avventura neoimperialista di Vladimir Putin — la sua «operazione militare speciale» — avrebbe dovuto essere una guerra di conquista breve e decisiva. Ma ben presto è diventato evidente che aveva sottovalutato la sua vittima. Gli ucraini si sono dimostrati determinati a difendersi a tutti i costi e per un certo period