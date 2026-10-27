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L’ultimo miglio è iniziato, la campagna di Meloni e quella del campo largo

Gianfranco Pasquino
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27 ottobre 2026 • 20:23
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Nel bipolarismo sbilenco italiano Giorgia Meloni e la sua rivale debbono disegnare la strategia: aggregare, aggredire, accentuare, approfondire. Entrambe le coalizioni sanno che il numero e la lealtà degli alleati possono fare la differenza. Primum, quindi, non perdere pezzi

L’ultimo miglio è iniziato: in fondo si intravvede Palazzo Chigi. Nel bipolarismo sbilenco italiano Giorgia Meloni e la sua rivale debbono disegnare la strategia: aggregare, aggredire, accentuare, approfondire. Entrambe le coalizioni sanno che il numero e la lealtà degli alleati possono fare la differenza. Primum, quindi, non perdere pezzi, operazione che sembrerebbe più facile per la coalizione al governo, già prova provata che insieme si vince, mentre gli oppositori sono ancora alle prese con

Gianfranco Pasquino
Gianfranco Pasquino
Gianfranco Pasquino

Professore emerito di Scienza politica all'Università di Bologna, dal 2005 è socio dell'Accademia dei Lincei. Per saperne di più su di lui e sulla "sua" scienza politica, consiglia lietamente Tra scienza e politica. Una autobiografia (Utet 2022)

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