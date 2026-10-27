L’ultimo miglio è iniziato, la campagna di Meloni e quella del campo largo

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Nel bipolarismo sbilenco italiano Giorgia Meloni e la sua rivale debbono disegnare la strategia: aggregare, aggredire, accentuare, approfondire. Entrambe le coalizioni sanno che il numero e la lealtà degli alleati possono fare la differenza. Primum, quindi, non perdere pezzi

L’ultimo miglio è iniziato: in fondo si intravvede Palazzo Chigi. Nel bipolarismo sbilenco italiano Giorgia Meloni e la sua rivale debbono disegnare la strategia: aggregare, aggredire, accentuare, approfondire. Entrambe le coalizioni sanno che il numero e la lealtà degli alleati possono fare la differenza. Primum, quindi, non perdere pezzi, operazione che sembrerebbe più facile per la coalizione al governo, già prova provata che insieme si vince, mentre gli oppositori sono ancora alle prese con