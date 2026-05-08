La maggioranza tra errori strategici e orizzonti valoriali, lezioni alla sinistra

La destra sta accumulando errori strategici fondamentali da cui il campo progressista può imparare (per non ripeterli). Non prima però di aver definito il proprio, alternativo, orizzonte di senso
Le scienze del comportamento ci insegnano che le persone spesso non agiscono con piena “razionalità”. Ad esempio, non considerano tutta l’informazione utile per una particolare scelta, o al contrario danno peso a fatti irrilevanti. Oppure rimandano attività che non danno immediato benessere ma che è ancor più dannoso procrastinare. Infine emozioni, come la paura o l’euforia riducono le nostre capacità di discernimento. In casi come questi, finiamo per prendere decisioni che vanno contro il nost