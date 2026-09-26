La maglietta fina, il negozio un po’ di destra e altre forme di saggezza a 40 anni

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Come molte donne dopo i quarant’anni, attraverso un periodo chiamiamolo di riflessione. Non voglio dire crisi di mezza età, secondo me quella è una cosa più maschile, noi donne riflettiamo, e al più pianifichiamo. Pensiamo a cosa siamo diventate, a come siamo diventate. Forse facciamo una dieta. Forse aumentiamo l’attività sportiva. Forse andiamo dal medico. Forse facciamo alcune cose losche e segrete che dunque non vi posso dire