La maglietta fina, il negozio un po’ di destra e altre forme di saggezza a 40 anni

Come molte donne dopo i quarant’anni, attraverso un periodo chiamiamolo di riflessione. Non voglio dire crisi di mezza età, secondo me quella è una cosa più maschile, noi donne riflettiamo, e al più pianifichiamo. Pensiamo a cosa siamo diventate, a come siamo diventate. Forse facciamo una dieta. Forse aumentiamo l’attività sportiva. Forse andiamo dal medico. Forse facciamo alcune cose losche e segrete che dunque non vi posso dire
Parafrasando un proverbio. Un uomo la mattina si alza e sa che dovrà fare la doccia. Una donna la mattina si alza e sa che dovrà fare la doccia, più una mezz’ora di passaggi aggiuntivi rispetto all’uomo (gli step!), per essere considerata presentabile. Che tu sia uomo o donna, dunque, fa differenza. La differenza di tempo per prepararsi si traduce in meno sonno, più stress, più soldi (prodotti da comprare, gli infiniti prodotti dentro i quali annega il pensier mio). È un classico esempio di ques