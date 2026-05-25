Il lavoro e l’Ia: “Magnifica Humanitas” si appella a una nuova collettività

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Occorrerà tempo per riflettere a fondo sui 250 paragrafi e le 40.000 parole dell’enciclica Magnifica Humanitas, la prima a firma di Leone XIV presentata ieri a Roma in presenza, tra gli altri, del co-fondatore di Anthropic Christopher Olah. Ma leggerla con la lente del lavoro e del suo rapporto con l’intelligenza artificiale può essere un inizio per entrare nella vera protagonista del documento, che non è tanto l’Ia quanto la dottrina sociale della Chiesa come suggerisce la firma del 15 maggio,