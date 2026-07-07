Una chiamata scandalosa: la Magnifica humanitas invoca politica all’altezza della storia

Nel 2026, delle due ideologie alle quali si contrapponeva la Rerum novarum alla fine del XIX secolo, soltanto una è sopravvissuta. Continua a dominare, ma è diventata insostenibile. Per puntellarsi, i suoi interpreti ricorrono alla guerra come orizzonte ordinario della politica
La “Lettera enciclica sulla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale”, pubblicata da papa Leone XIV nel 135-esimo anniversario della Rerum novarum, offre molteplici piani di lettura. Di seguito, si tenta qualche riflessione sulla dimensione politica. È il pontefice stesso a giustificarla, in apertura, nel richiamo a Leone XIII: «Quando alcuni gli obiettavano che la Chiesa non doveva sprecare energie in questioni mondane, ma preoccuparsi di comunicare un messaggio di v