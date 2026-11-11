Il paese va nel caos anche senza cyberattacchi

La “bomba nella scuola” è storia vecchia e il ricordo di certe telefonate è scolpito nei vecchi centralini. È cambiato solo il modo per spaventare, perché una mail raggiunge mille destinatari e lo fa contemporaneamente per saturare la capacità di riscontro e di reazione degli organi di sicurezza. Nulla di cyber in queste minacce e quindi stop agli immancabili conflitti di competenze
La vera novità è lo “spam” terroristico. Centinaia di mail hanno bombardato le caselle di posta elettronica di molti istituti scolastici, facendo esplodere in Italia i telefonini dei genitori chiamati di corsa a recuperare i figlioli più piccoli e strappando un sorriso in terra d’Irlanda e di Scozia dove si è scelto di non dare credito all’allarme. Il messaggio giunto da noi arriva da un’utenza dell’Ateneo taiwanese di Da-Yeh, che si trova al numero 168 della University Road a Dacun. L’intestata