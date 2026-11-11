Il paese va nel caos anche senza cyberattacchi

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La “bomba nella scuola” è storia vecchia e il ricordo di certe telefonate è scolpito nei vecchi centralini. È cambiato solo il modo per spaventare, perché una mail raggiunge mille destinatari e lo fa contemporaneamente per saturare la capacità di riscontro e di reazione degli organi di sicurezza. Nulla di cyber in queste minacce e quindi stop agli immancabili conflitti di competenze