Le mani sulla Corte dei conti che feriscono la Costituzione

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Il decreto di attuazione della riforma sulla Corte dei conti, uscito dal Consiglio dei ministri, è ora in Parlamento per i pareri delle commissioni parlamentari competenti e di quelle delle autonomie locali. La maggioranza sta dunque lavorando senza sosta, nonostante le proteste dei magistrati. Non è una novità la sordità del governo alle richieste di collettività, sulle quali cala dall’alto regole cogenti, che dovranno essere osservate proprio dalla base opponente. È lo stesso metodo della rifo