la repubblica tecnologica

Dopo il nucleare, la deterrenza si fa con l’intelligenza artificiale. Il manifesto di Palantir fa paura

Mariano Croce
Mariano Croce
Mariano Crocefilosofo
20 aprile 2026 • 20:03Aggiornato, 20 aprile 2026 • 20:04

La società pubblica su X un compendio in 22 punti del libro del co-fondatore e ceo, Alexander Karp. Un testo che risponde a quel deleterio meccanismo sistemico per cui le aziende cercano di mobilitare risorse mediante l’indecorosa magnificazione delle idee meno onorevoli del governo in carica

Come ogni comunità messianica, anche il trumpismo esige i suoi profeti. Tra questi, si erge per audacia e spregiudicatezza Alexander Karp, co-fondatore e ceo della società di data intelligence Palantir. Nel recente libro La repubblica tecnologica, Karp e il suo consulente legale, Nicholas Zamiska, indicano la strada per eludere l’imminente fine della civiltà occidentale: gli stati liberali devono abbandonare ogni utopismo pacifista e ridestare il loro spirito bellico, investendo in software d’av

Per continuare a leggere questo articolo

Mariano Croce
Mariano Croce
Mariano Crocefilosofo

Mariano Croce insegna filosofia politica presso Sapienza Università di Roma

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE