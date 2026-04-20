Dopo il nucleare, la deterrenza si fa con l’intelligenza artificiale. Il manifesto di Palantir fa paura

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Come ogni comunità messianica, anche il trumpismo esige i suoi profeti. Tra questi, si erge per audacia e spregiudicatezza Alexander Karp, co-fondatore e ceo della società di data intelligence Palantir. Nel recente libro La repubblica tecnologica, Karp e il suo consulente legale, Nicholas Zamiska, indicano la strada per eludere l’imminente fine della civiltà occidentale: gli stati liberali devono abbandonare ogni utopismo pacifista e ridestare il loro spirito bellico, investendo in software d’av