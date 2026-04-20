Dopo il nucleare, la deterrenza si fa con l’intelligenza artificiale. Il manifesto di Palantir fa paura

La società pubblica su X un compendio in 22 punti del libro del co-fondatore e ceo, Alexander Karp. Un testo che risponde a quel deleterio meccanismo sistemico per cui le aziende cercano di mobilitare risorse mediante l’indecorosa magnificazione delle idee meno onorevoli del governo in carica
Come ogni comunità messianica, anche il trumpismo esige i suoi profeti. Tra questi, si erge per audacia e spregiudicatezza Alexander Karp, co-fondatore e ceo della società di data intelligence Palantir. Nel recente libro La repubblica tecnologica, Karp e il suo consulente legale, Nicholas Zamiska, indicano la strada per eludere l’imminente fine della civiltà occidentale: gli stati liberali devono abbandonare ogni utopismo pacifista e ridestare il loro spirito bellico, investendo in software d’av