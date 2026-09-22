Manovra, il grande inganno sul tre per cento. Spendere si può

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Le revisioni dell’Istat raccontano un’economia un po’ più grande di quella che conoscevamo. Il Pil nominale del 2024 aumenta di 8,6 miliardi e la crescita reale passa dallo 0,8 all’1,1 per cento. Per il 2025 il Prodotto aumenta di quasi 7 miliardi, mentre la crescita sale dallo 0,5 allo 0,6 per cento. Sono correzioni che incorporano nuove informazioni sulle imprese, ma anche modifiche metodologiche richieste dalle verifiche europee sul reddito nazionale lordo. Non tutto, dunque, è nuova crescita