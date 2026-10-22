Schierarsi o non schierarsi? Il problema è pensare e dire la cosa giusta

Non chiediamoci se Fedez sia di destra e Marracash di sinistra, non ne vale la pena. Piuttosto iniziamo col dire – e Marracash lo ha fatto – che «aver fatto i soldi non impedisce di desiderare un mondo più equo» e che la violenza di piazza è una risposta, giusta o sbagliata, alla «violenza economica» del capitalismo

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Vi ricordate quando, poco meno di una settimana fa, sulla stampa e in rete si dibatteva e ci lamentava del fatto che i ragazzi italiani «non sapessero manifestare», troppo «sdraiati», mica come i francesi o gli albanesi che scendevano in piazza a protestare? Poi sapete come è andata, i ragazzi sabato scorso hanno preso le piazze, a Milano in primis, e sul come e il perché siamo ancora qui a discuterne. Più o meno è andata anche così per quanto riguarda i musicisti e il loro rapporto con la pol