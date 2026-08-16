Maschi “forti” e patriarcato, quelle di Vannacci sono trappole

Ciò di cui dobbiamo preoccuparci non sono solamente le eventuali conseguenze politiche del successo del leader di Futuro nazionale, ma anche le attuali risonanze culturali. Come possiamo contrastare la sua ascesa in un paese in cui la gentilezza non è più una virtù mentre la prepotenza sembra esserlo diventato?
Oggi, mentre cercavo qualcosa d’originale da dire sul programma di Futuro Nazionale, sono andato a far la spesa. Vivo in una delle tante città di mare dove per dieci mesi l’anno ci si lamenta perché non c’è nulla da fare, mentre per i due mesi estivi si borbotta perché i turisti sono troppi. Così anche la spesa diventa una lotta: quando ho trovato finalmente un parcheggio e sono entrato, mi sono accorto che la calca era decisamente al di sopra della mia sopportazione. Preso dalla situazione, per