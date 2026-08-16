Maschi “forti” e patriarcato, quelle di Vannacci sono trappole

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Oggi, mentre cercavo qualcosa d’originale da dire sul programma di Futuro Nazionale, sono andato a far la spesa. Vivo in una delle tante città di mare dove per dieci mesi l’anno ci si lamenta perché non c’è nulla da fare, mentre per i due mesi estivi si borbotta perché i turisti sono troppi. Così anche la spesa diventa una lotta: quando ho trovato finalmente un parcheggio e sono entrato, mi sono accorto che la calca era decisamente al di sopra della mia sopportazione. Preso dalla situazione, per