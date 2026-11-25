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Quasi tutti gli uomini dicono che più equità conviene a tutti, e nello stesso tempo quasi un terzo dice che la parità è già raggiunta. Le due cose non possono essere entrambe vere, e il fatto che convivano nella stessa testa è la misura del lavoro che manca

C’è una domanda che faccio sempre, quando incontro ragazzi nelle scuole: chi ha deciso che dovevo essere così? È semplice, per questo funziona: mi aiuta a spostare il discorso dalle intenzioni personali alla struttura di potere che ci attraversa. Io sono nato nel 1972, ho due figli nati nel 2004 e nel 2008. Tra noi tre non c’è una differenza nelle caratteristiche maschili: ci sono contesti diversi, che hanno prodotto modi diversi di stare al mondo come maschi. Nella scuola che ho frequentato io