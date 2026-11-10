La sanità sciopera a causa della manovra contro medici e malati

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Le scelte della legge di Bilancio parlano di una sanità sempre più controllata dal privato. Il punto non è tanto l’inadeguatezza dei finanziamenti, quanto il modo in cui si è deciso di spendere i pochi soldi disponibili. È per questo che gli uomini e le donne della sanità pubblica hanno deciso di scioperare il 5 dicembre

Per chi non è un addetto ai lavori, orientarsi sui costi della sanità non è facile. Se si ascolta una parte, sembra che il rapporto tra la spesa sanitaria e il Pil sia l’unico parametro degno di nota. Ma allora, gli Usa (14 per cento), la Germania (11 per cento) e la Francia (9,4 per cento) dovrebbero avere sistemi sanitari migliori rispetto alla Finlandia, al Canada, alla Svizzera e alla Danimarca (tutti intorno all’8 per cento). Non è così. L’altra parte, noncurante del nostro misero rapporto