perché il 5 dicembre si va in piazza

La sanità sciopera a causa della manovra contro medici e malati

Daniele Coen
Daniele Coen
Daniele Coenmedico
10 novembre 2026 • 20:21
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Le scelte della legge di Bilancio parlano di una sanità sempre più controllata dal privato. Il punto non è tanto l’inadeguatezza dei finanziamenti, quanto il modo in cui si è deciso di spendere i pochi soldi disponibili. È per questo che gli uomini e le donne della sanità pubblica hanno deciso di scioperare il 5 dicembre

Per chi non è un addetto ai lavori, orientarsi sui costi della sanità non è facile. Se si ascolta una parte, sembra che il rapporto tra la spesa sanitaria e il Pil sia l’unico parametro degno di nota. Ma allora, gli Usa (14 per cento), la Germania (11 per cento) e la Francia (9,4 per cento) dovrebbero avere sistemi sanitari migliori rispetto alla Finlandia, al Canada, alla Svizzera e alla Danimarca (tutti intorno all’8 per cento). Non è così. L’altra parte, noncurante del nostro misero rapporto

Daniele Coen
Daniele Coen
Daniele Coenmedico

Medico d’urgenza, è stato per 15 anni direttore del Pronto Soccorso dell’Ospedale Niguarda di Milano.  Membro del Direttivo nazionale della Academy of Emergency Medicine and Care (AcEMC).  Ha collaborato per  anni con le associazioni dei consumatori a progetti di educazione e di divulgazione in campo sanitario. Ha pubblicato: Margini di errore (Mondadori,  2019), L’arte della probabilità (Raffaello Cortina, 2021), Quella voce che nessuno ascolta con Valeria Raparelli (Giunti, 2023) e Corsia d'emergenza (chiarelettere, 2024).

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