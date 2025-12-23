gli atenei non pubblici raccolgono gli esclusi

Medicina, un affare per i privati: il semestre filtro avrà conseguenze insostenibili

23 dicembre 2025 • 18:26

Una risposta al caos del nuovo ordinamento e all’incertezza e sfiducia generatesi potrebbe essere un maggiore interesse per le università private. Quello che sta succedendo intorno ai corsi di laurea in Medicina appare proprio come l’ennesimo tentativo di svuotare il sistema pubblico

Sedici iscritti. Su ottanta posti disponibili. Questi al momento i numeri, tanto imbarazzanti quanto prevedibili, della prima classe di studenti della nuova scuola di Medicina e Chirurgia che l’Università Link, già Link Campus University of Malta, ha inaugurato nel settembre 2025 a Fano, nelle Marche. Città adorabile e con alta qualità della vita, in cui ho avuto la fortuna di nascere e trascorrere infanzia e adolescenza. Ma la scelta di studiare medicina è un investimento enorme, e chi la compi

Nicola Laceteraeconomista

Economista, professore all'Università di Bologna e all'Università di Toronto, studia il supporto etico e sociale alle attività economiche, le motivazioni del comportamento altruistico, e vari temi di economia comportamentale, sanitaria e delle organizzazioni.

