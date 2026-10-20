Melodramma Valditara, se la scuola allontana gli studenti dalla musica

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Insegnare il melodramma significa saper trasmettere la miracolosa capacità della musica di illuminare il testo, e per farlo bisogna conoscerla. Quanti docenti di lettere hanno mai sentito per intero un’opera (anche solo una delle “più famose”)?

Qualche settimana fa un amico che di mestiere fa l’ingegnere mi raccontava di un suo collega trentenne a cui era stata affidata la pratica del signor Giuseppe Verdi. Tutti sorridono, ma il giovane non capisce perché. Partono le domande: Giuseppe Verdi? I colleghi pensano a uno scherzo. Per farla breve, il malcapitato non aveva mai sentito nominare un compositore così importante per la storia della musica e per quella della nostra patria. L’episodio si lega bene all’annuncio fatto giorni fa alla