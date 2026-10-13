Il Melonellum ignora (non a caso) l’astensionismo

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La sovranità popolare usa due schede: con quella elettorale sceglie i rappresentanti; con quella referendaria cancella una legge. Su entrambe, da tempo, pesa un terzo incomodo: chi alle urne non va. L’astensionismo è l’elefante nella stanza della democrazia. E l’attuale maggioranza lo cavalca strumentalmente. È accaduto nell’ultima tornata referendaria in tema di lavoro e cittadinanza, finita nel nulla. La Costituzione esige la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto: sotto il quor