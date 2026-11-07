Meloni a cavallo e l’eterno 8 settembre. Ma i dem italiani hanno anticipato gli Usa

true false

Ora va sconfitto «il fervente trumpismo italiano», come ha scritto Rino Formica. L’Italia è stato il paese più trumpista d’Europa, in anticipo con i tempi. Il trumpismo non è morto, proseguirà e sarà pericoloso, ma per la destra viene meno il collante ideologico, la sua ragione sociale, il popolo contro le élites

Giorgia Meloni a cavallo a Verona è l’immagine della metamorfosi compiuta in questi quattro anni, da underdog a donna di potere, distante dal paese reale. Ieri la premier ha difeso il pasticciaccio della nomina all’Anac di Trifone Altieri con un argomento sorprendente, da Marchesa del Grillo: potevamo farlo e lo abbiamo fatto. Il potere prima di tutto, anche se le regole di indipendenza politica delle authority sono calpestate e i requisiti vacillano, come ha dimostrato la scelta del leghista di