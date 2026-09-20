L’editoriale

Elezioni, alleati e avversari: Meloni può giocare con il tempo

Lorenzo Castellani
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Lorenzo Castellanipolitologo
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20 settembre 2026 • 20:57

Definite le regole del gioco e approvata la legge di bilancio, la premier avrebbe davanti due opzioni: votare tra febbraio e marzo, oppure elezioni a giugno. A seconda della scelta cambiano gli equilibri tra i partiti, il margine di organizzazione del centrosinistra e potenzialmente il perimetro della coalizione

Il tempo è una delle poche risorse politiche che la premier può davvero controllare in questo momento. Giorgia Meloni dispone infatti di più opzioni rispetto agli avversari: non esistono maggioranze alternative in Parlamento e l’ingresso nell’ultimo anno di legislatura le consente di valutare con relativa libertà se e quando trasformare la stabilità di governo nel ritorno alle urne. L’eventuale approvazione della legge elettorale nelle prossime settimane rafforzerebbe ulteriormente questa posizi

Lorenzo Castellani
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Lorenzo Castellanipolitologo

Lecturer presso la LUISS School of Government e docente di storia delle istituzioni politiche presso la LUISS Guido Carli. I suoi ultimi libri sono L’ingranaggio del potere e Sotto scacco.

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