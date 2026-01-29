Meloni e il ddl Stupri. La politica trasversale delle donne è finita

true false

Sui temi della sessualità e del genere si sta facendo ogni giorno più grande, in tutto il mondo, la polarizzazione, la divaricazione di visioni tra forze reazionarie o progressiste. Sulle “leggi delle donne”, come su ogni altro tema dell’agenda politica, la maggioranza mostra di voler andare avanti da sola, anche a costo di tradire i patti con l’opposizione