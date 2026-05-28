La radice fascista: Meloni e il passato che non passa mai

true false

Anche ripetere stanca. Eppure va fatto. Fratelli d’Italia è tuttora impregnato di nostalgia per il fascismo e il neofascismo. Perché gran parte di coloro che militano in FdI ha trovato le motivazioni ideali per aderire nella cultura politica del regime fascista, prendendo aspetti e spunti anche parziali o contraddittori ma tutti appartenenti in quel mondo. Per loro quanto è stato fatto e detto in quel periodo continua a fornire linfa vitale per le proprie coordinate politico-ideologiche. Altri