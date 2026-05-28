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La radice fascista: Meloni e il passato che non passa mai

Piero Ignazi
Piero Ignazi
Piero Ignazipolitologo
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28 maggio 2026 • 20:51

È sconfortante constatare come il passato non passi ancora per questa parte politica. Non c’è stata alcuna elaborazione culturale

Anche ripetere stanca. Eppure va fatto. Fratelli d’Italia è tuttora impregnato di nostalgia per il fascismo e il neofascismo. Perché gran parte di coloro che militano in FdI ha trovato le motivazioni ideali per aderire nella cultura politica del regime fascista, prendendo aspetti e spunti anche parziali o contraddittori ma tutti appartenenti in quel mondo. Per loro quanto è stato fatto e detto in quel periodo continua a fornire linfa vitale per le proprie coordinate politico-ideologiche. Altri

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Piero Ignazi
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Piero Ignazipolitologo

Professore ordinario, insegna al dipartimento di scienze politiche e sociali all'Università di Bologna. Dal 2009 al 2012 ha diretto la rivista Il Mulino.

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