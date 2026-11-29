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Il presidente del Senato sembra essere diventato colui che svela ciò che la premier pensa ma non può dire. Il suo attacco alla Consulta non è una provocazione ma la prova che Meloni è terrorizzata dalla prospettiva di perdere le elezioni e non poter eleggere il prossimo capo dello Stato

A dispetto del ruolo di presidente del Senato, che imporrebbe un certo aplomb istituzionale, Ignazio La Russa sembra essere diventato, negli ultimi mesi, l’agente provocatore del centrodestra. A luglio era stato La Russa, dopo che Giorgia Meloni aveva parlato della possibilità di vedere eletto un presidente della Repubblica «di destra», a dire che la premier sarebbe stata un’ottima scelta per il Quirinale. Oggi è ancora la seconda carica dello Stato ad “avvertire” la Corte costituzionale in vist