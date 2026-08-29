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L’Italia di Meloni non sa qual è il suo posto nel mondo

Guido Rampoldi
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29 agosto 2026 • 21:04

Svanita l’illusione di riuscire a barcamenarsi tra Trump e l’europeismo, quale sia la nostra posizione nel mondo risulta poco chiaro. Non solo perché al suo interno la maggioranza è sempre più sgangherata, ma anche per limiti obiettivi: anche se riuscisse a concordare una nitida politica estera, Roma sconterebbe la dimensione di un debito pubblico che oggi ne abbatte la capacità contrattuale

Sarà perché è agosto ma quasi non ci siamo accorti che negli ultimi giorni ci sono piovute addosso tre notizie preoccupanti. La prima: il debito pubblico italiano ha sfondato il tetto-monstre di 3.200 miliardi, il 138 per cento del Pil, picco europeo (media Ue 81 per cento), e una voragine che in interessi inghiotte1.300 euro all’anno per ogni italiano. La seconda: come al solito diviso, il governo ha rinunciato a partecipare con l’invio di truppe o di armi alle manovre congiunte dei cosiddetti

Guido Rampoldi
Guido Rampoldi
Guido Rampoldi

Scrittore e giornalista. Dal 1987 al 2011 ha seguito tutti i più importanti eventi di politica estera, prima per "La Stampa" e poi per "La Repubblica". Inviato speciale, editorialista e war-correspondent, ha vinto alcuni tra i maggiori premi di giornalismo, tra i quali il Barzini e il Mad David. Laureato in Filosofia, ha pubblicato saggi sullo sterminio come pratica ‘politica’ dal dopoguerra ad oggi (L'innocenza del Male, Laterza 2004) e sull'uso politico degli idrocarburi nel mondo contemporaneo (I giacimenti del potere, Mondadori 2006). Un suo romanzo ambientato in Afghanistan (La mendicante azzurra, Feltrinelli 2008) ha vinto il Premio Bagutta opera prima. Il suo successivo romanzo (L'acrobata funesto, Feltrinelli 2012) è stato letto come una satira del giornalismo corrente.

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