il paese di meloni

Meloni ha costruito un’Italia conformistica, prona alla sua propaganda

Nadia Urbinati
Nadia Urbinati
Nadia Urbinatipolitologa
22 dicembre 2025 • 21:14

Il paese mostra una forte attrazione per ciò che è in linea con il governo, con quel che dice la premier nelle sue omelie, e che è molto più rilevante di quel che fa. La propaganda è così oliata da farci sentire insicuri di ciò in cui crediamo

La Treccani online così definisce il conformismo: «Tendenza a conformarsi, anche solo in apparenza, a dottrine, usi, opinioni prevalenti socialmente e politicamente. Il conformista tende infatti a fare proprie, in modo passivo, le dottrine politiche e religiose seguite dalla maggioranza dei componenti del gruppo cui appartiene. In senso più ampio, il c. è visto come accezione negativa di chi si adatta facilmente alle opinioni o agli usi prevalenti, alla politica ufficiale, alle disposizioni e ai

Per continuare a leggere questo articolo

Nadia Urbinati
Nadia Urbinati
Nadia Urbinatipolitologa

Titolare della cattedra di scienze politiche alla Columbia University di New York. Come ricercatrice si occupa del pensiero democratico e liberale contemporaneo e delle teorie della sovranità e della rappresentanza politica. Collabora con i quotidiani L'Unità, La Repubblica, Il Fatto Quotidiano e con Il Sole 24 Ore; dal 2019 collabora con il Corriere della Sera e con il settimanale Left. Negli Stati Uniti è stata condirettrice della rivista Constellations. Dal 2016 al 2017 è stata presidente di Libertà e Giustizia; è stata vice-presidente sotto la successiva presidenza di Tomaso Montanari.

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE