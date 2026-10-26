Il commento

È tutta “eversione”: se destra (e sinistra) sporcano il dissenso

Luca Bottura
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26 ottobre 2026 • 20:41
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Ma la cosiddetta sinistra ha perso le parole per raccontare qualcosa che nasce anche contro di lei. Contro anni di inspiegabile apatia nella difesa delle classi sociali che avrebbe dovuto tutelare. Contro l’accettazione supina di uno spostamento semantico deciso da spin doctor interessati: confinare aspirazioni del tutto legittime nell’angolo male illuminato dell’eversione. Lordare il senso delle parole, rendendole vuote e minacciose

Per terrorizzare la popolazione, più che i capi-popolo da social, basta e avanza Matteo Piantedosi col suo modo di gestire le piazze. Senza minimizzare gli incidenti degli scorsi giorni, ho potuto ammirare di persona il governo del (dis)ordine pubblico nella mia città, Bologna, constatando che è stata nella migliore delle ipotesi frammentaria, scioccamente violenta contro gli inermi, incapace di contenere la protesta. Comprese alcune manovre “à la Federico Aldrovandi” che potevano finire malissi

Luca Bottura
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Luca Bottura, bolognese, classe 1967. Già “altro direttore” del settimanale Cuore e di inserti satirici per i cosiddetti giornaloni, scrive seriamente di sciocchezze e ironicamente di temi serissimi. Per Rai 3 ha creato, insieme a Geppi Cucciari, i programmi Chesucc3de? e Splendida Cornice. Ha pubblicato Manifesto del partito impopolare (Einaudi), Buonisti un cazzo (Feltrinelli), Meno male che Silvio c’era (Baldini + Castoldi). Ama molto la radio, ascoltata e fatta.

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