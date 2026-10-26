È tutta “eversione”: se destra (e sinistra) sporcano il dissenso

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Ma la cosiddetta sinistra ha perso le parole per raccontare qualcosa che nasce anche contro di lei. Contro anni di inspiegabile apatia nella difesa delle classi sociali che avrebbe dovuto tutelare. Contro l’accettazione supina di uno spostamento semantico deciso da spin doctor interessati: confinare aspirazioni del tutto legittime nell’angolo male illuminato dell’eversione. Lordare il senso delle parole, rendendole vuote e minacciose