Sulla politica estera si sfasciano le maggioranze

Dall’Ucraina al rapporto con gli Usa, la politica internazionale non è più uno sfondo, ma l’asse portante della tenuta delle coalizioni. Chi non saprà dire con precisione dove vuole collocare l’Italia nel mondo difficilmente saprà convincere gli italiani su come governarla
La distinzione tra politica interna e politica estera è ormai un relitto concettuale. Le crisi che attraversano il nostro tempo — dalla sicurezza energetica alle guerre per procura, dalla competizione commerciale alle migrazioni — impongono risposte, spesso collettive e/o sovranazionali, che ridisegnano il perimetro stesso della politica e della sovranità statuale. Dall’aggressione russa all’Ucraina del febbraio 2022 questa tendenza non solo si è accentuata, ma ha assunto un carattere struttural