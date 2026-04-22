Sulla politica estera si sfasciano le maggioranze

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La distinzione tra politica interna e politica estera è ormai un relitto concettuale. Le crisi che attraversano il nostro tempo — dalla sicurezza energetica alle guerre per procura, dalla competizione commerciale alle migrazioni — impongono risposte, spesso collettive e/o sovranazionali, che ridisegnano il perimetro stesso della politica e della sovranità statuale. Dall’aggressione russa all’Ucraina del febbraio 2022 questa tendenza non solo si è accentuata, ma ha assunto un carattere struttural