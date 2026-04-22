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Sulla politica estera si sfasciano le maggioranze

Nicoletta Pirozzi
Nicoletta Pirozzi
Nicoletta Pirozzi
22 aprile 2026 • 20:28

Dall’Ucraina al rapporto con gli Usa, la politica internazionale non è più uno sfondo, ma l’asse portante della tenuta delle coalizioni. Chi non saprà dire con precisione dove vuole collocare l’Italia nel mondo difficilmente saprà convincere gli italiani su come governarla

La distinzione tra politica interna e politica estera è ormai un relitto concettuale. Le crisi che attraversano il nostro tempo — dalla sicurezza energetica alle guerre per procura, dalla competizione commerciale alle migrazioni — impongono risposte, spesso collettive e/o sovranazionali, che ridisegnano il perimetro stesso della politica e della sovranità statuale. Dall’aggressione russa all’Ucraina del febbraio 2022 questa tendenza non solo si è accentuata, ma ha assunto un carattere struttural

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Nicoletta Pirozzi
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Nicoletta Pirozzi

Responsabile del programma “Ue, politica e istituzioni” e responsabile delle relazioni istituzionali dello IAI, Nicoletta Pirozzi si occupa principalmente di governance dell’Unione europea, aspetti politici e istituzionali della Pesc/Psdc, gestione civile delle crisi, rapporti tra Ue e Nazioni Unite e relazioni Ue-Africa. È la coordinatrice scientifica del progetto Horizon 2020 EU IDEA – Integration and Differentiation for Effectiveness and Accountability. È Associate dello European Governance and Politics Programme presso lo European University Institute (EUI) di Fiesole. Dal 2013 al 2019 è stata professore a contratto presso il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli studi Roma Tre. Nel 2018 è stata Marshall Memorial Fellow e Associate Analyst presso l’EU Institute for Security Studies (EU-ISS) di Parigi.

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