Meno clima, più stipendi: se il nuovo attivismo dimentica l’ambiente

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Anche nelle proteste, la questione ambientale continua a essere il grande rimosso. Il problema non è chiedere a ogni manifestazione di diventare ambientalista, ma chiedere a ogni partito progressista di esserlo: impedire che il disagio materiale venga separato dalle condizioni ambientali che lo aggravano e, sempre più spesso, lo producono

Il bluenami delle midterm americane è caduto a meno di una settimana dalla Cop31 di Antalya, che si apre il prossimo 9 novembre. Eppure, in tutto il nuovo che abbiamo visto nelle ultime tre settimane manca quel che si dovrebbe discutere la prossima. Il 17 ottobre, quando c’è stata la prima grande mobilitazione nazionale del nascente Movimento 17 ottobre, era sabato. Il giorno prima, venerdì, Fridays for Future Italia aveva promosso uno sciopero del clima in 25 piazze italiane. Venerdì e sabato,