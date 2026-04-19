il commento

Mentre predica la pace, il Papa sta anche riunificando la Chiesa

Mario Giro
Mario Giro
Mario Giropolitologo
19 aprile 2026 • 20:23

Trump ha reagito all’influenza crescente di papa Leone in America e nel mondo, ma si è inoltrato in un terreno non suo e si è attirato critiche. Anche nell’universo Maga ci si divide, ed è una sconfitta che il tycoon pagherà

La puntata di 60 Minutes con l'intervista ai tre cardinali Robert McElroy di Washington DC, Blase Cupich di Chicago e Joseph Tobin di Newark, ha fatto scattare la reazione impulsiva di Donald Trump contro Leone XIV. La trasmissione è tra le più seguite, il tycoon è sempre molto attento alla tv e quell'intervista è stata per lui un detonatore. I tre cardinali americani hanno difeso le posizioni del Papa sulla guerra contro l'Iran, utilizzando la dottrina cattolica ufficiale, quella che spesso fa

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Mario Giro
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Mario Giropolitologo

Amministratore di Dante Lab, è stato vice presidente di SACE; professore di relazioni internazionali all'Università per stranieri di Perugia; sottosegretario agli esteri nel governo Letta e viceministro degli esteri nei governi Renzi e Gentiloni, esercitando le deleghe sulla Cooperazione allo sviluppo, l’Africa, l’America Latina e la promozione della lingua e cultura italiana. Ha iniziato gli Stati generali della Lingua e della Cultura e le conferenze Italia-Africa.

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