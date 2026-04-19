Mentre predica la pace, il Papa sta anche riunificando la Chiesa

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Trump ha reagito all’influenza crescente di papa Leone in America e nel mondo, ma si è inoltrato in un terreno non suo e si è attirato critiche. Anche nell’universo Maga ci si divide, ed è una sconfitta che il tycoon pagherà

La puntata di 60 Minutes con l'intervista ai tre cardinali Robert McElroy di Washington DC, Blase Cupich di Chicago e Joseph Tobin di Newark, ha fatto scattare la reazione impulsiva di Donald Trump contro Leone XIV. La trasmissione è tra le più seguite, il tycoon è sempre molto attento alla tv e quell'intervista è stata per lui un detonatore. I tre cardinali americani hanno difeso le posizioni del Papa sulla guerra contro l'Iran, utilizzando la dottrina cattolica ufficiale, quella che spesso fa