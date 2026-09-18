Il metodo del governo è quello di legiferare al limite della Costituzione

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Nei suoi interventi normativi – dall’autonomia differenziata ai decreti sicurezza e ai centri in Albania – il governo è ormai solito muoversi al limite della Carta, lasciando che siano i giudici a rilevare, a posteriori, l’illegittimità di norme già in vigore. Lo stesso metodo è stato seguito per la nuova legge elettorale. Un metodo che ha un costo per la collettività: l’incertezza del diritto