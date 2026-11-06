il commento

Il vento americano soffia su Israele, domenica il premier

Gigi Riva
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06 novembre 2026 • 21:05
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Il presidente Isaac Herzog dovrebbe conferire il mandato al generale Gadi Eisenkot, leader dell'opposizione, indicato da 67 parlamentari; la maggioranza alla Knesset è di 61. Per l'aritmetica dovrebbero scomparire i condizionali. Ma la semplice somma stavolta non basta, come ha tenuto a precisare lo stesso capo dello Stato

Domenica è il giorno. Domenica si saprà, come è assai probabile ma non ancora sicuro, se Benjamin Netanyahu, il premier più longevo della storia d'Israele, sotto processo per corruzione, frode e abuso d'ufficio, inseguito da un mandato di cattura del tribunale internazionale per crimini di guerra e contro l'umanità, domani si saprà, dicevamo, se Netanyahu perderà l'incarico, sarà fuori dai giochi per la formazione del nuovo governo. Il presidente Isaac Herzog dovrebbe conferire il mandato al gen

Gigi Riva
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È stato direttore del Giornale di Vicenza dal 2001 al 2002 e caporedattore centrale del settimanale L'Espresso dal 2012 al 2016. È stato a lungo inviato speciale nell'ex Jugoslavia e in Medioriente rispettivamente per il Giorno e L'Espresso. Ha lavorato anche al Giornale di BergamoGazzettinoe D - la Repubblica delle donne. Ha pubblicato diversi libri tra cui Ingordigia, vita morte e truffe del broker dei vip (Mondadori). Il suo ultimo libro è C’era l’amore a Sarajevo (Mondadori).

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