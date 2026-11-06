Il vento americano soffia su Israele, domenica il premier

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Il presidente Isaac Herzog dovrebbe conferire il mandato al generale Gadi Eisenkot, leader dell'opposizione, indicato da 67 parlamentari; la maggioranza alla Knesset è di 61. Per l'aritmetica dovrebbero scomparire i condizionali. Ma la semplice somma stavolta non basta, come ha tenuto a precisare lo stesso capo dello Stato

Domenica è il giorno. Domenica si saprà, come è assai probabile ma non ancora sicuro, se Benjamin Netanyahu, il premier più longevo della storia d'Israele, sotto processo per corruzione, frode e abuso d'ufficio, inseguito da un mandato di cattura del tribunale internazionale per crimini di guerra e contro l'umanità, domani si saprà, dicevamo, se Netanyahu perderà l'incarico, sarà fuori dai giochi per la formazione del nuovo governo. Il presidente Isaac Herzog dovrebbe conferire il mandato al gen