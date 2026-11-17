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Con le elezioni Usa di metà mandato, si è acceso il dibattito sulle presidenziali 2028 nel Partito democratico. Vittorie difficili sono state incassate sia da candidati moderati che dell’ala di sinistra; certo è che la campagna dei dem si è avvicinata alla retorica di sinistra su temi come carovita, sanità, lotta ai grandi interessi. I Democratici socialisti hanno ottenuto vittorie storiche in distretti rurali roccaforti dei repubblicani alla Camera: il pompiere e sindacalista Sam Forstag in Mon