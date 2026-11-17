Dopo le midterm diverse analisi sostenevano la superiorità dei risultati ottenuti dai moderati rispetto ai progressisti, ma senza evidenze convincenti. Merita attenzione lo spostamento a sinistra della retorica dei dem su temi di sinistra come la lotta ai super ricchi, il costo della vita, la sanità pubblica universale e la regolamentazione dell’intelligenza artificiale
Con le elezioni Usa di metà mandato, si è acceso il dibattito sulle presidenziali 2028 nel Partito democratico. Vittorie difficili sono state incassate sia da candidati moderati che dell’ala di sinistra; certo è che la campagna dei dem si è avvicinata alla retorica di sinistra su temi come carovita, sanità, lotta ai grandi interessi. I Democratici socialisti hanno ottenuto vittorie storiche in distretti rurali roccaforti dei repubblicani alla Camera: il pompiere e sindacalista Sam Forstag in Mon