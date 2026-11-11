Il midterm e un Parlamento risorto, vero antidoto agli autoritarismi

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Alexis de Toqueville mandò alle stampe centonovantuno anni fa La democrazia in America, che fu il manifesto della democrazia rappresentativa nella forma repubblicana. Toqueville rifletteva, oltre che sull'ordinamento dello Stato, anche intorno alla funzione "pedagogica" della democrazia nei confronti delle masse e sull'impulso che il movimento democratico poteva dare al governo. Il midterm gli ha dato ancora ragione e, nonostante le pericolose curvature del presidente Trump verso suggestioni aut