La battaglia di midterm e la fragilità dei populismi

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Anche qualora le elezioni di midterm, previste per il 3 novembre, non dovessero cambiare molto il panorama politico americano, saranno comunque un’espressione importante sia della resilienza sia della fragilità dei populismi odierni. La resilienza sta nel fatto che, anche se i democratici conquistassero entrambe le camere, Trump continuerebbe con tutta probabilità a fare ciò che ha sempre fatto. D’altronde il tratto distintivo dei populismi, il trumpismo in primis, è l’esercizio diretto, non med