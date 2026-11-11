L’entusiasmo dem è meritato. Ma il populismo trumpiano è ancora vivo

I democratici hanno buoni motivi per festeggiare: hanno stravinto puntando sul costo della vita e lotta alla corruzione nonché riconquistando fasce di elettorato alquanto diverse fra loro, tra cui giovani, latinos, abitanti delle zone rurali, comunità deindustrializzate e sobborghi urbani. Ma sarà complicato fare marcia indietro su molti danni provocati dal tycoon. E poi bisogna ricordarsi che il partito rimane un campo minato
L’entusiasmo per le elezioni americane, anche a distanza di giorni, resta giustificato. Non è stato solo un voto contro Trump, in quanto malgestore dell’economia, amministratore corrotto e narcisista indifferente ai bisogni dei cittadini, ma anche un voto di speranza che i democratici si sono guadagnati. Un voto per una vita migliore (prezzi più bassi, sanità accessibile, meno debiti per i giovani), per una società più equa e per la rinascita di aree rurali e industriali, come Kansas e Michigan,