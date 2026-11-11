L’entusiasmo dem è meritato. Ma il populismo trumpiano è ancora vivo

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I democratici hanno buoni motivi per festeggiare: hanno stravinto puntando sul costo della vita e lotta alla corruzione nonché riconquistando fasce di elettorato alquanto diverse fra loro, tra cui giovani, latinos, abitanti delle zone rurali, comunità deindustrializzate e sobborghi urbani. Ma sarà complicato fare marcia indietro su molti danni provocati dal tycoon. E poi bisogna ricordarsi che il partito rimane un campo minato