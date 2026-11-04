Il commento

La debolezza dei repubblicani. Obbligati a una transizione dolorosa

Mario Del Pero
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04 novembre 2026 • 20:57Aggiornato, 04 novembre 2026 • 21:15
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Sotto il tycoon hanno cavalcato angosce e mobilitato un elettorato polarizzato e impaurito: ma i repubblicani sono stati incapaci di fornire una bussola sostanziale di governo che non sia l’autoritarismo e l’uso disinibito della violenza, retorica e pratica. La transizione post-trumpiana non sarà semplice né indolore, ma  impone ai leader del Gop una presa di distanza dal presidente

Una vittoria, quella dei democratici, al di là delle previsioni più ottimistiche. E una sconfitta, quella di Trump e dei repubblicani, le cui dimensioni sono destinate a renderla storica. Certificando quello che per molti aspetti è l’inizio della fine del trumpismo. Fine che con una leadership repubblicana più lungimirante e meno pavida sarebbe dovuta iniziare sei anni fa, sanzionando con l’impeachment la tentata eversione successiva al voto del 2020. Ma che ora appare davvero ineluttabile. Perd

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storico

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