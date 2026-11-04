La debolezza dei repubblicani. Obbligati a una transizione dolorosa

true false

Sotto il tycoon hanno cavalcato angosce e mobilitato un elettorato polarizzato e impaurito: ma i repubblicani sono stati incapaci di fornire una bussola sostanziale di governo che non sia l’autoritarismo e l’uso disinibito della violenza, retorica e pratica. La transizione post-trumpiana non sarà semplice né indolore, ma impone ai leader del Gop una presa di distanza dal presidente