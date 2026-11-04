Midterm, il vento sta cambiando. Anche da noi

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Tutti i candidati dem, oltre a battere all’unisono contro il carovita causato dalla guerra all’Iran, hanno basato la loro piattaforma sugli stessi temi: la difesa della democrazia liberale, la lotta alla corruzione e quella alle diseguaglianze economico-sociali. Lezioni per la sinistra

Una nuova speranza. Il trionfo democratico nelle elezioni di midterm e la sconfitta rovinosa dell’autocrate Trump sono una boccata d’aria fresca per tutti. O, almeno, per chi crede nella libertà e nei principi di eguaglianza, per chi non si arrende al tiranno di turno, per chi scommette (per indole o romanticismo) sempre e solo su Davide. Perdendo di continuo, perché Golia ha in genere la meglio. La vittoria dei cittadini americani sugli oligarchi miliardari e sul dittatore in erba che li rappre