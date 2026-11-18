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Cinque Stati europei vogliono trasferire migranti nel paese africano, ma le garanzie sui diritti umani sono tutte da verificare. Oltretutto l’iniziativa rischia di arenarsi nelle aule giudiziarie e riguarda numeri irrisori rispetto alle dimensioni dell’immigrazione irregolare nell’Unione europea

Il progetto di trasferire migranti in Ruanda, annunciato da Germania, Austria, Danimarca, Grecia e Paesi Bassi, solleva questioni che vanno oltre la sua palese disumanità. Ci sono ostacoli giuridici che ne mettono in discussione la legittimità e che meritano di essere esaminati. Prima, però, occorre chiarire un equivoco: a differenza di quanto sostengono esponenti del governo, il progetto Ruanda è molto diverso dal modello Albania. Due modelli diversi Come spiegato su queste pagine, i centri in